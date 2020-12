Warszawa, 10.12.2020 (ISBnews) - Dadelo odnotowało 4,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w w suplemencie do prospektu emisyjnego.



Zysk operacyjny wyniósł 5,11 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,74 mln zł wobec 0,91 mln zł rok wcześniej.



Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,03 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 25,57 mln zł rok wcześniej.

Oferta publiczna nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji Dadelo rozpoczęła się 4 grudnia od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł. Do 11 grudnia przyjmowane są zapisy od inwestorów indywidualnych, a 7 grudnia rozpoczęto proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Do 14 grudnia zaplanowano ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych. Na 18 grudnia zaplanowano zamknięcie oferty i przydział akcji.



Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.

(ISBnews)