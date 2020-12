Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego wobec banków umożliwiła zawarcie nowych umów linii gwarancyjnych z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Ochrony Środowiska i Bankiem Pekao, na mocy których spółka uzyskała odnawialny limit gwarancyjny w kwocie 127 mln zł. Gwarancje, które będą wystawiane w ramach tych linii będą finansowały nowe projekty spółki oraz wybranych podmiotów zależnych, podano w komunikacie.



"Jest to ważny moment w naszej działalności - spółka Polimex Mostostal spłaciła dług objęty restrukturyzacją finansową i tym samym zakończyła proces restrukturyzacji rozpoczęty jeszcze w 2012 roku. Zakończenie historycznych problemów Polimex Mostostal pozwoli nam na skupieniu się głównie na swojej działalności i budowaniu wartości spółki. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Częścią naszej strategii jest efektywne wykorzystanie pełnego potencjału spółek należących do grupy kapitałowej i przygotowanie możliwie szerokiej i elastycznej oferty" - skomentował prezes Krzysztof Figat, cytowany w komunikacie.



"Zakończyliśmy proces restrukturyzacji z sukcesem, m.in. dzięki dużemu wsparciu ze strony obligatariuszy spółki, do grona których należą Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. W ramach zawartych dziś porozumień z tymi podmiotami ostateczna data wykupu obligacji serii A i B została przesunięta na 31 grudnia 2026 r., a obligacji serii C na 31 grudnia 2024 r. Nowo wdrożony harmonogram wykupu poszczególnych transz obligacji zapewnia trwałość i stabilność bilansowego finansowania dłużnego spółki w horyzoncie najbliższych kilku lat" - dodał wiceprezes Maciej Korniluk.



Podkreślił, że zarówno istniejące umowy finansowania (dziś zmienione i ujednolicone), jak i nowo zawarte umowy linii gwarancyjnych, liberalizują dotychczasowe zasady wypłat dywidendy przez spółkę.



"Począwszy od II półrocza 2024 r. możliwa będzie częściowa dystrybucja zysków wypracowywanych przez spółkę poprzez wypłaty dywidendy bez konieczności uzyskiwania na takie płatności odrębnych zgód instytucji finansujących. Będziemy wspólnie z naszymi partnerami finansowymi pracować nad dalszym uelastycznieniem ograniczeń dotyczących dywidendy. Terminowa realizacja zobowiązań, a przede wszystkim pozytywne wyniki finansowe i zdrowy portfel zamówień, jakim możemy się dziś pochwalić, to mocne uwiarygodnienie, że spółka realizuje właściwą strategię. Byliśmy, jesteśmy i będziemy liderem polskiego rynku budownictwa i marką znaną w całej Europie" - podsumował Korniluk.



Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)