"Zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy proces upublicznienia spółki Vercom. Spółka jest jednym z liderów polskiego rynku i kontynuuje dynamiczny rozwój skali działalności i wyników finansowych. Debiut Vercom na warszawskiej giełdzie możliwy jest już w I półroczu 2021 r. To dobry moment na jeszcze większe usamodzielnienie się spółki i przyspieszenie międzynarodowego rozwoju" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.



Grupa R22 chce kontynuować dynamiczny rozwój i międzynarodową ekspansję zarówno w segmencie hostingu, jak i CPaaS.



"Upublicznienie Vercom umożliwi spółce łatwiejszy dostęp do finansowania, zwiększy jej transparentność i wiarygodność. Liczymy też na uwolnienie wartości Vercom dzięki samodzielnej obecności na giełdzie. Wierzymy w dalszy rozwój grupy Vercom i po IPO nie zamierzamy zmieniać struktury Grupy R22" - powiedział Dwernicki.



W grupie R22 grupa Vercom reprezentuje segment CPaaS (Communication Platform as a Service), który za ostatnie 12 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. wygenerował 96,0 mln zł przychodów oraz 23,1 mln zł EBITDA. R22 posiada 70,51% udziału w kapitale zakładowym Vercom.



Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)