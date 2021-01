"Zbliżyliśmy się zatem do zapowiadanych wcześniej 70 stacji Avia na koniec 2020 roku, a kolejne obiekty będą otwierane jeszcze w styczniu" - powiedział Sikorski podczas rozmowy na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).



Potwierdził również, że w 2021 roku spółka ma ambitny plan uruchomienia 30 kolejnych stacji Avia, tak aby na koniec roku ich liczba wyniosła 100 placówek.



"Liczę na to, że ten plan uda się przekroczyć, a przynajmniej znacząco zbliżyć się do tej liczby stacji" - dodał Sikorski.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)