"Znaczenie oddzieleń przeciwpożarowych w działalności grupy systematycznie rośnie. Skala działania DFM po około trzech latach działalności sięga poziomów zbliżonych do największych spółek zależnych Grupy Mercor, takich jak hiszpańska Mercor Tecresa, rosyjska Mercor Proof czy węgierska Mercor Dunamenti. DFM Doors ma także coraz większy wpływ na wartość zamówień Grupy Mercor. Zastosowanie nowoczesnych technologii wraz z wysoką estetyką pozwala na stworzenie drzwi i bram ppoż. o parametrach pożądanych jednocześnie przez architektów, inwestorów oraz użytkowników budynków. DFM Doors wspiera realizację strategii biznesowej Grupy Mercor, w tym dywersyfikację i intensyfikację sprzedaży zagranicznej" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

DFM Doors jest odpowiedzialna za badania i rozwój oraz zautomatyzowaną produkcję innowacyjnych drzwi i bram przeciwpożarowych. W 2020 roku DFM Doors opatentowała 12 typów ościeżnic do drzwi. Posiada kilkanaście certyfikatów zagranicznych gwarantujących wysokie standardy i spełnienie wszelkich wymagań związanych z ochroną przeciwpożarową, potwierdzonych audytami zewnętrznych instytutów z Polski i z zagranicy, przypomniano.

Wraz z rozbudową pionu oddzieleń przeciwpożarowych rośnie znaczenie DFM Doors w sprzedaży i zyskowności grupy. Spółka rozpoczęła produkcję w II połowie 2017 roku. Po dwóch latach działalności osiągnęła break even point, a w trzecim roku zaczęła przynosić zysk. W I półroczu roku obrotowego 2020/21 (czyli w okresie marzec-wrzesień 2020) spółka zanotowała blisko 20 mln zł sprzedaży, co oznacza wzrost o 54% r/r. Produkty realizowane przez DFM Doors są dostarczane zarówno na rynek polski jak i na rynki zagraniczne, takie jak: Francja, kraje Beneluksu czy kraje DACH.

"Automatyzacja produkcji w zakładzie DFM w Opolu pozwala na wytwarzanie wysokiej jakości odtwarzalnego produktu i wdrażanie kolejnych nowych technologii oraz innowacji. Spółka pracuje nad udoskonalaniem procesów i automatyzacją linii do przygotowania oddzieleń ppoż. pod lakierowanie proszkowe. Działanie to pozwoli na ograniczenie rutynowych zadań i zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego. Spółka DFM Doors w 2020 roku rozbudowała także dwa nowe centra obróbcze do produkcji ościeżnic, a jej dział R&D opracowuje kolejne nowe technologie" - czytamy także.

Kilka dni temu Mercor podpisał umowę z PZU LAB, co oznacza, że jest pierwszym w Polsce autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych z certyfikatem PZU LAB Approved. Stworzony przez PZU LAB system certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych zwiększa bezpieczeństwo dla biznesu, a dla grupy otwiera dodatkowe możliwości realizacji na rynku usług serwisowych.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).

(ISBnews)