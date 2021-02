Jak oświadczył Gowin na konferencji prasowej, te przeszło 200 mld zł to ok. 10 proc. polskiego PKB. Społeczeństwo zdobywa się na ogromny wysiłek solidarności z przedsiębiorcami - dodał. W ciągu trzech tygodni z Tarczy 2.0 pomoc trafiła do łącznie 31 tys. 200 firm - zaznaczył.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zapewnił, że wszelkie formy pomocy dla branż dotkniętych obostrzeniami z powodu epidemii będą kontynuowane tak długo, jak długo te obostrzenia będą się utrzymywać.

Gowin podkreślił, że Polska i tak jest krajem, gdzie obostrzenia są stosunkowo najmniejsze. Jego zdaniem to efekt szerokiego dialogu ze środowiskami biznesowymi, które prowadzi rząd, ale także i prezydent.

"Chciałbym bardzo serdecznie podziękować partnerom po stronie biznesu, że wypracowaliśmy reżimy sanitarne odpowiednie dla każdej branży. (...) Po stronie biznesu zawsze możemy liczyć na otwarte i odpowiedzialne podejście" - mówił wicepremier.

Jak poinformował wcześniej premier Mateusz Morawiecki, w połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 proc. łóżek oraz otwarcie kin i teatrów do 50 proc. miejsc; dopuszczona będzie też aktywność sportowa na terenach otwartych.