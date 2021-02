Demolish Games rozpocznie 23 lutego ofertę publiczną w związku z emisją nowych akcji, podała spółka. Studio chce pozyskać w dwóch transzach kwotę 1 mln zł. Pierwsza transza akcji w ofercie publicznej skierowana jest do indywidualnie oznaczonych większych inwestorów. Od 2 marca spółka będzie przyjmowała zapisy na akcje od wszystkich zainteresowanych. Pozyskane środki studio przeznaczy na produkcję nowych tytułów. Do końca br. Demolish Games planuje wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, podano.

"Aktualnie finalizujemy prace związane z realizacją oferty publicznej akcji. Pierwszą transzę rozpoczniemy już za kilka dni. Liczymy, że plany rozwoju Demolish Games będą interesujące dla potencjalnych akcjonariuszy naszej spółki i oferta publiczna zakończy się sukcesem. Pierwsza transza oferty publicznej akcji, w której będą mogli zapisać się więksi inwestorzy, startuje 23 lutego. Naszym celem w tym etapie jest pozyskanie 0,5 mln zł. Tydzień później - 2 marca - rozpoczniemy przyjmowanie zapisów w drugiej transzy, dedykowanej wszystkim zainteresowanym inwestorom. Łącznie, w ramach emisji akcji, chcemy pozyskać 1 mln zł" - powiedział prezes Demolish Games Paweł Dywelski, cytowany w komunikacie. Jednorazowy zapis na akcje spółki w ramach drugiej transzy może wynosić maksymalnie 15 tys. zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy na produkcję nowych gier. Demolish Games jest właścicielem tytułów z popularnej serii "Demolish & Build", chodzi o "Demolish & Build 2017", "Demolish & Build 2018" oraz "Car Demolition Clicker". Kluczowym projektem firmy jest "Demolish & Build 2022". Strategia firmy zakłada dywersyfikację działalności polegającą na produkcji gier z różnego gatunku, podkreślono. Spółka do końca br. chce dołączyć do grona spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku NewConnect, podano także. Demolish Games to spółka z grupy Ultimate Games, która specjalizuje się w produkcji gier z gatunku symulatorów. Studio koncentruje się na projektach z serii "Demolish & Build". (ISBnews)