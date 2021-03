"Poczta Polska już od kilku lat dostarcza przesyłki Polakom zamawiającym towary na platformie Amazon. Z uruchomieniem polskiej odsłony platformy wiąże się rozszerzenie naszej współpracy i szansa na znaczące zwiększenie wolumenu obsługiwanych przez Pocztę paczek. Współpraca z firmami z branży e-commerce to strategiczne działanie spółki. Będziemy intensyfikować prace w tym obszarze, aby do roku 2024 podwoić przychody z usług kurierskich" - powiedział Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Jednym z filarów nowej Strategii Poczty Polskiej jest zwiększenie udziału w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczki). Zgodnie z przyjętymi założeniami, celem do 2024 r. jest podwojenie przychodów spółki z tego segmentu. Rozwój współpracy z kluczowymi partnerami na rynku e-commerce to jedno z kluczowych działań realizowanych przez Pocztę w tym obszarze działalności biznesowej, przypomina operator.

Obecnie przychody Poczty z obszarów rozwojowych, do których należą usługi kurierskie, cyfrowe i logistyczne, generują niecałe 20% przychodów spółki. Biznes tradycyjny, czyli papierowe listy, wpłaty i przekazy pocztowe, podlegające silnej e-substytucji, przynoszą Poczcie obecnie prawie czterokrotnie większe przychody. Realizacja Strategii ma na celu odwrócenie tych proporcji - już w 2024 r. przeważać mają przychody z obszarów rozwojowych. Te zmiany odzwierciedlają skalę rewolucji jakiej podlega otoczenie biznesowe Poczty i sama spółka, wyjaśniono w materiale.

"Klienci zamawiający towary na platformie Amazon już od kilku lat korzystają z usług Poczty Polskiej, by otrzymać przesyłki szybko, terminowo, z dostarczeniem do każdego miejsca w kraju. Wspólnie z firmą Amazon przygotowaliśmy się do rozwoju współpracy, by klienci mogli korzystać z jednej z największych platform sprzedażowych - amazon.pl - za pośrednictwem Poczty Polskiej" - dodał wiceprezes Andrzej Bodziony.

Poczta w Strategii przyjętej na lata 2021-2023 przewiduje także rozwój sieci punktów odbioru, których liczba wzrośnie do 2022 roku z obecnych 13 600 do 20 000 punktów, jeszcze w tym roku operator uruchomi 500 automatów do odbioru przesyłek, a w przyszłym roku klienci będą mogli korzystać już z 2 000 takich urządzeń. W tym roku Poczta wprowadzi nowy format usług kurierskich Pocztex. Klienci otrzymają uproszczoną, znacznie bardziej dopasowaną do ich potrzeb ofertę, w nowym standardzie. Działania w zakresie nowego Pocztexu już się rozpoczęły. Pocztowcy intensywnie pracują nad logistyką, aby wszystkie przesyłki kurierskie doręczać zgodnie z oczekiwaniami sklepów internetowych i ich klientów (D+1) następnego dnia, a więc w standardzie, który obecnie zapewnia usługa Pocztex Ekspres 24.

W 2020 roku Poczta pozyskała ponad 5 tys. nowych klientów. Spółka współpracuje z rodzimymi firmami oraz z największymi i kluczowymi podmiotami z tej branży. Krajowy operator pocztowy jest zainteresowany współpracą zarówno z największymi graczami na rynku e-commerce, jak też z nowo powstającymi e-sklepami, które z czasem mogą rozwinąć swoją działalność.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.