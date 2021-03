"Opracowanie zestawu starterów stanowi kluczowy element metody diagnostycznej opartej na technologii LAMP stosowanej przez emitenta. Startery inicjują reakcję amplifikacji, rozpoznając charakterystyczny fragment genomu patogenu. Opisane zgłoszenie patentowe zabezpiecza ryzyko użycia tego samego zestawu starterów przez firmy konkurencyjne. Diagnostyka w zakresie bakteryjnych zakażeń przenoszonych drogą płciową jest jednym z kluczowych obszarów technologii rozwijanych przez emitenta" - czytamy w komunikacie.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect 17 marca 2021 r.

(ISBnews)