"W całym roku 2020 Play osiągnął przychody w wysokości 7,16 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, przy czym przychody z usług wzrosły o 4,9%, na co wpływ miał wzrost ARPU z usług telefonii komórkowej równoważący spadek przychodów ze sprzedaży towarów - z powodu pandemii COVID-19 oraz kilkutygodniowego zamknięcia sklepów" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDAaL wzrósł o 6,3% do 2,4 mld zł w 2020 r. Wzrost EBITDAaL wynika ze wzrostu marży brutto i jest częściowo kompensowany przez wyższe koszty sieci, wynikające z uruchomienia nowych stacji bazowych. W ubiegłym roku Play zainwestował 806 mln zł, przede wszystkim w rozwój sieci, czego wynikiem jest 8 800 stacji bazowych na koniec 2020 r., podano także.

"Rok 2020 był otwarciem nowego rozdziału dla Play, kiedy Grupa Iliad stała się naszym nowym właścicielem, czyniąc Play częścią jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie. Był to kolejny rok skutecznego realizowania naszej strategii budowania silnego, cyfrowego lidera rynku usług mobilnych dla odbiorców indywidualnych, rodzin oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przekroczyliśmy założone cele, a osiągnięte wyniki pokazują odporność naszej organizacji w bezprecedensowym 2020 r. wskazując na potencjał wzrostu w 2021 r. oraz w kolejnych latach" - powiedział prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. całkowita baza raportowanych klientów mobilnych Play wzrosła o 1% r/r do 15,4 mln, a baza aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 0,3 mln do 12,2 mln (+2,5% r/r) z czego baza aktywnych klientów kontraktowych (z wyłączeniem technicznych kart SIM oraz kart M2M) wzrosła o 0,1 mln do 8,4 mln. Baza aktywnych klientów usług przedpłaconych wzrosła o 5,6% do 3,8 mln, głównie w wyniku przejęcia Virgin Mobile Polska, podano także.

"Baza klientów usługi telewizyjnej Play Now TV Box wzrosła o 268% r/r, do 118 tys., a baza klientów internetu stacjonarnego wzrosła do 7 tys., co odzwierciedlają ostatnie miesiące sprzedaży" - podsumowano w materiale.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)