Immofinanz nabył biurowiec Bucharest Financial Plaza w centrum Bukaresztu do Banca Comercială Română (BCR). Cena liczącego ok. 27,7 tys. m2 budynku to ok. 36 mln euro, podała spółka.

"Umowa to ważny krok dla Immofinanz we wzmacnianiu wysokiej jakości portfolio biurowego i innowacyjnej marki myhive w Bukareszcie" - skomentował COO Dietmar Reindl, cytowany w komunikacie. Spółka planuje modernizację budynku do wysokiej jakości, nowoczesnego i zrównoważonego biurowca. Prace są planowane na okres od II połowy 2022 r. do 2024 r., dodano. Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku. (ISBnews)