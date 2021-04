Strata operacyjna wyniosła 16,64 mln USD wobec 4,52 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,03 mln USD w 2020 r. wobec 24,37 mln USD rok wcześniej.

"Znaczące zakłócenia w 2020 roku nie powinny przesłonić postępów, jakie poczyniła spółka. Skupiając się na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników spółki, udało nam się również osiągnąć kilka ważnych etapów w rozwoju biznesu. Wydobycie w 2020 r. wyniosło średnio 2 340 boe/d w porównaniu do 1 389 boe/d w 2019 r. Udało się to osiągnąć pomimo istotnych zakłóceń zewnętrznych, związanych z globalną pandemią. Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na minimalizacji kosztów, obniżając koszty ogólnego zarządu do 4,61 USD/boe z 7,45 USD/boe w 2019 r. oraz zmniejszając koszty wydobycia do 9,67 USD/boe z 13,78 USD/boe w 2019 r. Nasza niskokosztowa baza aktywów pozwoliła Spółce wygenerować 7,3 mln USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, nawet w obliczu niezwykle zmiennych cen surowców" - napisał dyrektor generalny Jeffery Auld w sprawozdaniu.

"W 2020 r. nasze zespoły techniczne zakończyły prace nad analizą możliwości zastosowania metod mechanicznej eksploatacji złoża na polu Sabria. W ramach tego programu dokonano technicznej oceny rezultatów zainstalowania pomp na polu Sabria w Tunezji po raz pierwszy. W Rumunii trwały intensywne prace przygotowawcze do wykonania odwiertu Moftinu-1008 w styczniu 2021 r. oraz do wykonania odwiertu Sancrai-1 w dalszej części roku" - czytamy dalej.

Na koniec grudnia 2020 r. Serinus odnotował dzienne wydobycie na poziomie 2 122 boe/d, przy średnim dziennym wydobyciu w grudniu wynoszącym 2 061 boe/d, w tym 1 561 boe/d w Rumunii i 500 boe/d w Tunezji. Zaudytowane rezerwy 1P na dzień 31 grudnia 2020 r. wzrosły o 101% do 5,8 MMboe, a zaudytowane rezerwy 2P zmniejszyły się o 9% do 9,6 MMboe.

W 2020 r. Serinus wypracował przychody w wysokości 24 mln USD (w 2019 r. - 24,4 mln USD), w tym 16,9 mln USD (w 2019 r. - 15,2 mln USD) w Rumunii i 7,1 mln USD (w 2019 r. - 9,2 mln USD) w Tunezji. Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie wyniosły 5,5 mln USD (w 2019 r. - 4,9 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z wykonaniem odwiertu M-1004 oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1008, podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

