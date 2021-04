"Dokument planujemy złożyć w maju. Jeśli procedura weryfikacji odbędzie się bez większych perturbacji, to na przełomie II i III kwartału nasza spółka zadebiutuje na rynku NewConnect. Chcemy pozyskać środki na rozwój naszych innowacyjnych pomysłów" - powiedziała Gackowska w rozmowie z ISBnews.

"Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wdrażaniem rozwiązań z dziedziny proptech. Proptech to, najkrócej mówiąc, technologia nieruchomości, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w branży budowlanej oraz rynku nieruchomości. Spółka do chwili obecnej realizowała zlecenia głównie dla instytucji publicznych, dotyczące m.in. inteligentnego zarządzania budynkami oraz infrastrukturą" - wyjaśniła.

Spółka wykonuje w większości zlecenia o wartości od 0,1 do 6 mln zł. W przyszłości planuje zwiększenie skali działalności, a po umocnieniu na polskim rynku także rozwój za granicą, poinformowała prezes.

Obecnie rozwijane nowe projekty spółki dotyczą energooszczędności i inteligentnego zarządzania budynkiem w dobie pandemii. Są skierowane do klientów publicznych i prywatnych. Pierwszy z nich daje narzędzia do kontroli zużycia energii w domach, zakładach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej.

"Drugi też może dotyczyć obiektów użyteczności publicznej takich jak urzędy, szkoły, szpitale, ale też budynków biurowych. Chodzi o system zarządzania budynkiem w dobie pandemii, z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Chcemy dostarczyć zintegrowane narzędzie dostępne poprzez aplikację. System będzie badał aktualne zagrożenie i uruchamiał alerty. Oparty będzie na czujnikach, kamerach" - wyjaśniła Gackowska.

Dodała, że te i podobne aplikacje spółka chce wykonywać kompleksowo, od projektowania po wdrożenie, integrację i montaż.

"Oceniamy, że to dobry moment na przyspieszenie rozwoju i debiut na NC, ponieważ widzimy zapotrzebowanie na tego typu usługi na rynku. Środki na realizację naszych pomysłów będziemy chcieli pozyskać z Giełdy, ale też poprzez granty i dofinansowania projektów badawczych" - powiedziała prezes.

"Ostatni rok mieliśmy bardzo dobry, zwiększyliśmy osiągnięty zysk w porównaniu do poprzedniego roku o blisko 700%, a także powiększyliśmy zespół do ok. 40 osób. Sprzyja nam dobra kondycja rynku budowlanego, na którym cały czas nie brakuje przetargów" - podsumowała.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)