Inne firmy z wielkiej piątki GAFAM pozostają nieco w tyle. Najbliżej maszyny do zarabiania pieniędzy, jaką jest Amazon, są zarobki Apple na poziomie prawie 700 tys. dolarów na minutę. Alphabet, firma macierzysta Google, musi zadowolić się kwotą około 420 tys. dolarów wpływających do jej kasy co 60 sekund, podczas gdy przychody firmy Microsoft przekraczają 320 tys. dolarów na minutę. Pod względem przychodów Facebook jest najmniejszą firmą w grupie GAFAM, co nie oznacza, że zarabia mało. Każda minuta działania Facebooka generuje przychód na poziome ponad 200 tys. dolarów.

Tesla i Netflix również mają ambicje, aby znaleźć się w pierwszej piątce najlepiej zarabiających. Ale brakuje im sporo. Jak pokazuje grafika ststista.com, przychody Tesli wciąż są o około 120 tys. dolarów na minuję niższe niż notowane przez najsłabszego w grupie Facebooka. Żeby wskoczyć do pierwszej piątki, największy producent aut elektrycznych musiałby ponad dwukrotnie zwiększyć swoje przychody. Na tle GAFAM zarobki platformy filmowej Netflix na poziomie 55 tys. dolarów na minutę wydają się raczej umiarkowane.