Strata operacyjna wyniosła 0,45 mln zł wobec 4,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 745 tys. zł wobec 5,74 mln rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,09 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 82,92 mln zł rok wcześniej.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 57,1 mln zł i były niższe o 25,8 mln zł, tj. 31,2% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Spadek przychodów ogółem pociągnął za sobą przede wszystkim spadek w segmencie budownictwa przemysłowego r/r o 28,5 mln PLN (- 59,3%), który jest wynikiem wczesnego etapu realizacji dużych kontraktów (tłoczni gazu w Odolanowie oraz osiedla mieszkaniowego pod nazwą "Perfumiarnia" w Poznaniu), podała spółka w komunikacie.

"Na poziom sprzedaży wpływa mniejsze zaangażowanie kosztowe na budowach związane z okresem zimowym, który utrudnił prace ziemne i zewnętrzne, co spowodowało niski stopień przerobu na poszczególnych kontraktach, a w rezultacie ograniczenie możliwości fakturowania. W kolejnych kwartałach 2021 roku Grupa oczekuje znacznego wzrostu przychodów w budownictwie przemysłowym – celem jest osiągnięcie poziomu zbliżonego do roku 2020" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Spadek przychodów o 3,3 mln zł (51%) odnotowano także w segmencie konstrukcji stalowych.

"'Główną przyczyna takiego stanu rzeczy jest utrzymujący się stan niepewności w związku z Covid-19, i ograniczona skłonność do podejmowania ryzyka, skutkująca odkładaniem w czasie decyzji o kapitałochłonnych inwestycjach/modernizacjach, czy kapitalnych remontach parku maszyn. Spadek sprzedaży w segmencie maszyn i parkingów spółka traktuje jako stan przejściowy i oczekuje, iż do końca roku uda się powtórzyć obroty zbliżone w tym segmencie z roku 2020" - dodał Szczeblewski.

Wzrost przychodów o 6 mln zł (21%) odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych. Produkt kierowany jest głównie na rynki eksportowe - w pierwszym kwartale sprzedaż zagraniczna stanowiła aż 85,2% ogółu. Sprzedaż na główny rynek zbytu - rynek niemiecki, wzrosła o 0,3 mln zł, tj. o 2,8% (do poziomu 12,3 mln zł), natomiast na rynku francuskim o 1,6 mln zł tj. 27,7% (do poziomu 7,2 mln zł). Znaczący wzrost wartości sprzedaży o 1,4 mln zł, tj. 39,3% (do poziomu 5,1 mln zł) odnotowano również na rynku krajowym, podano także.

"W kolejnych miesiącach 2021 roku w związku z nienotowaną jak dotąd ilością zamówień produkcyjnych, Grupa oczekuje istotnego przyspieszenia tempa wzrostu przychodów w tym segmencie"- podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,57 mln zł wobec 1,91 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,88 mln zł w 2020 r.

