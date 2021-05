"Na ostatniej konferencji w marcu br. zakładaliśmy niski jednocyfrowy poziom wzrostu backlogu, teraz jest nadal jednocyfrowy, ale nieco wyższe są wartości, rzędu 5% na ten moment. I to było efektem dobrego pozyskania kontraktów w marcu tego roku. Pierwsze dwa miesiące 2021 r. nie były szczególnie udane, ale w marcu rzeczywiście zauważyliśmy oznaki ożywienia w niektórych obszarach gospodarki. M.in. pozyskaliśmy takie nowe kontrakty zauważalne o znacznej wartości w sektorze handlowo-usługowym co nie miało miejsce w zasadzie od zeszłego roku" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

Według niego, w bieżącym roku inne sektory również pozytywnie wpłyną na obroty spółki.

"W sektorze ERP na pewno ten potencjał jest również. W sektorze medycznym czy telekomunikacja spodziewamy się pozytywnej kontrybucji do wzrostu przychodów, co wynika z wartości umów podpisanych w roku poprzednim, ale również w I kw. tego roku. W zakresie finanse-bankowość czy handel-usługi, przemysł czy utilities będzie bardziej stabilna, jeżeli będziemy ją porównać rok do roku" - dodał Tarański.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

