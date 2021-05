"Centralna Park to propozycja dla tych, którzy cenią sobie funkcjonalną, wygodną architekturę wraz z dostępem do pełnej infrastruktury wielkiego miasta. Mieszkańcy Krakowa cenią sobie takie połączenie. Lokale w VII etapie inwestycji Centralna Park znakomicie się sprzedają. Od wprowadzenia ich do oferty w lutym br., nowych właścicieli znalazło już blisko 30% wszystkich mieszkań" - powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Generalnym wykonawcą jest firma TK BUD. W VII fazie inwestycji powstanie w sumie 216 lokali o metrażach od 25 do 86 m2, w tym 8 lokali usługowych.

Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 2023 r. Ceny zaczynają się od 7950 zł za m2, podano także.

Dotychczas w pięciu etapach osiedla Centralna Park deweloper wybudował 800 mieszkań. Aktualnie w budowie jest VI i VII etap inwestycji, przypomniano.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)