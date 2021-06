Comarch Inc., spółka zależna od Comarchu, podpisała umowę z The Weitz Company LLC na budowę "Comarch Data Center" wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 72,16 mln zł netto.

"Wartość umowy wynosi 19 746 980,85 USD netto, tj. 72 165 341,52 zł. Termin realizacji wynosi 330 dni od podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r. (ISBnews)