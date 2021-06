"Wkrótce pojawi się nowa, duża mapa dostępna bez dodatkowych opłat [do gry 'SGWC2']. W każdym tygodniu przez kilka kolejnych pojawiać się będą również nowe DLC. Zespół pracuje nad wersją PS5 i mam nadzieję, że nie długo podamy datę jej premiery. Więcej na dzień dzisiejszy powiedzieć w tym temacie nie mogę" - powiedział Tymiński podczas czatu na "GPW Wall Street 25 online".

W jego opinii, "SGWC2" ma szansę stać się "long sellerem".

"Sądząc po pierwszych dniach sprzedaży i biorą pod uwagę fakt, że 'SGWC1' sprzedaje się bardzo solidnie cały czas, jestem przekonany, że 'SGWC2' będzie 'long sellerem'. Liczymy na to, że ta gra poszerzy krąg graczy i zbuduje mocniejszą bazę pod kolejną grę z tej marki" - dodał prezes.

Spółka liczy również na szybszy zwrot z gry niż w przypadku "SGWC1". "Mogę powiedzieć jedynie, że znacząco szybciej niż w przypadku 'SGWC1', z uwagi na dużą lepszą dynamikę sprzedaży i nieco niższe koszty produkcji" - podkreślił prezes.

Tymiński przyznał także, że jest zadowolony z prac nad największym obecnie projektem spółki - grą "Lords of the Fallen 2".

"'Lords of the Fallen 2' to obecnie nasz największy projekt, zespół nad nim pracujący liczy już prawie 60 osób mimo, że praktycznie całość produkcji graficznej jest w rękach naszych partnerów. To duża gra, którą planujemy wydać w pełnej cenie detalicznej. Obecnie zespół Hexworks [wew. zespół grupy zarządzany z Barcelony] jest na etapie pełnej produkcji i jestem zadowolony z postępów" - powiedział prezes.

Dodał także, że zapowiedź premiery gry "Eldest Souls" wydawanej przez spółką zależną United Label będzie podana podczas targów E3.

"Premiera gry będzie podana z soboty na niedzielę na E3. Tylko tylko mogę na teraz powiedzieć" - dodał Tymiński.

United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games (80% udziałów), z którą aktywnie współpracuje.

Spółka nie planuje również wypłaty dywidendy za 2021 r., podobnie jak za 2020 r.

"Nie planujemy dywidendy, gdyż spółka mocno się rozwija. Jeszcze w 2018 r. nasz zespół produkcyjny liczył 30 osób, obecnie to ponad 100 oraz dwa projekty w tym jeden - 'LotF' - duży w pełnej cenie. Musimy zapewniać sobie wystarczające środki do realizacji tych gier oraz dalszego wzrostu spółki w tym dalszego wzrostu zatrudnienia" - podsumował Tymiński.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

