"Inwestycja w Squibly Interactive sp. z o.o. to kolejny krok w rozwój grupy kapitałowej No Gravity Games, która dzięki temu obejmuje już producenta małych gier na konsole, tj. No Gravity Development S.A. oraz producenta gier wideo klasy AA, tj. Squibly Interactive sp. z o.o. Powinno to pozwolić na zbudowanie w ramach grupy własnego portfolio tytułów (IP), co jest jednym z celów strategicznych emitenta. Inwestycja w Squibly Interactive sp. z o.o. to równocześnie działanie mające na celu wejście emitenta w sektor gier SRP (standard retail price), to jest gier których wyjściowa cena nabycia wynosi 15-35 USD" - czytamy w komunikacie.

Prezesem zarządu Squibly Interactive został Dave Traeger, pochodzący z Australii twórca gier wideo z 15-letnim doświadczeniem w branży. W latach 2007-2011 Dave Traeger był dyrektorem portali IndieDB i ModDB - największych serwisów związanych z grami niezależnymi. W latach 2011-2014 pracował w portalu Desura, gdzie był odpowiedzialny za wydawanie gier. W 2015 roku był Business Developerem w Humble Bundle, jednej z największych cyfrowych platform dystrybucji. W latach 2015-2017 pracował w G2A jako Specjalista ds. Rozwoju Biznesu. W przeszłości współpracował także m.in. z IndieRoyale.com i Linden Labs (twórcy Second-Life). Od 2018 roku pracuje w Grupie Kapitałowej No Gravity Games S.A., jako Business Developer i Managing Director, podano dalej.

W najbliższych tygodniach należy się spodziewać oficjalnego ogłoszenia wybranych projektów Squibly Interactive, nad którymi prace w No Gravity Games zostały zapoczątkowane na początku roku, zapowiedziano także.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

