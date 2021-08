Reklama

"Umowa z MobilWay jest jednym z elementów realizacji strategii zakładającej przygotowywanie gier mobilnych na podstawie IP nie tylko z Rodziny Movie Games, ale także ze studiów zewnętrznych. Cieszymy się, że możemy wspomóc finansowo oraz zostać koproducentem wersji mobilnych tak dużych tytułów jak 'Mr Prepper' czy 'Builders of Egypt'. Pierwsza z nich jest jedną z flagowych produkcji Grupy PlayWay, a wszystko wskazuje na to, że druga może stać się również dużym hitem. To dla nas zaszczyt posiadać takie projekty w portfolio" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Movie Games Mobile został również koproducentem wersji powyższych gier, dedykowanych platformom Android oraz iOS.

"Mr Prepper" to gra przygodowo-symulacyjna opracowana przez zespół Rejected Games. Natomiast "Builders of Egypt" to gra stworzona przez zespół Strategy Labs, należący do Grupy PlayWay. Jest grą o budowaniu miast rozgrywającą się w starożytnym Egipcie.

MobilWay to producent gier wchodzący w skład Grupy PlayWay. Zrzesza on sześć niezależnych zespołów deweloperskich, skupiających się na rynku mobilnym.

Movie Games Mobile to podmiot powołany przez Movie Games, którego działalność koncentruje się na portowaniu oraz produkcji gier na wspomniane platformy.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)