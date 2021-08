Ministerstwo klimatu przypomina, że tylko do piątku 13 sierpnia czeka na zgłoszenia polskich firm do najnowszego katalogu przedsiębiorstw, pracujących dla sektora jądrowego „Polish industry for nuclear energy 2021”.

W poprzedniej edycji katalogu z 2019 r. znalazło się ponad 300 polskich przedsiębiorstw, w tym ponad 50 z doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego projektu dla zagranicznych elektrowni jądrowych w ostatniej dekadzie. Reklama Program polskiej energetyki jądrowej zakłada wybudowanie do 2043 r. sześciu dużych reaktorów lekkowodnych ciśnieniowych (PWR) o łącznej mocy 6 do 9 GW. Pierwszy blok, zgodnie z aktualnymi założeniami miałby ruszyć w 2033 r. Jak podkreśliło ministerstwo klimatu, wzorem poprzednich edycji z 2016 oraz 2019 r. katalog będzie intensywnie promowany przez rząd na forach międzynarodowych: na targach i wystawach przemysłowych, wśród wszystkich dostawców technologii jądrowych oraz wiodących podmiotów tego sektora na świecie. Jako przykład polskiej firmy z dużym doświadczeniem, która zgłosiła się do najnowszej edycji katalogu ministerstwo podało Tech-Pomp Serwis. W 2019 r. pracowała dla francuskiej firmy, realizującej usługi bezpośrednio dla jednej z elektrowni jądrowych EDF we Francji. W ramach realizacji tego projektu Tech-Pomp Serwis skompletowała i dostarczyła tymczasową instalację z pomp samozasysających odśrodkowych wirowych ze stali kwasoodpornej zaworów zwrotnych oraz zaworów zaporowych na potrzeby płukania i testów wymienników ciepła.(PAP) wkr/ je/