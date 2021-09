Reklama

Do obrotu trafi łącznie 520 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i D, o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję.

"Dołączenie do grona spółek publicznych jest jednym z kluczowych założeń przyjętych w strategii rozwoju Immersion Games. Liczymy na to, że debiut na NewConnect umożliwi nam dotarcie do szerokiego grona partnerów biznesowych oraz inwestorów, także tych zagranicznych" - powiedział prezes Immersion Games Bartosz Rosłoński, cytowany w komunikacie.

5 sierpnia odbyła się premiera największego projektu studia pt. "Disc Ninja". Gra w wirtualnego disc golfa trafiła w ręce użytkowników gogli VR Oculus Quest i Oculus Quest 2, przypomniano.

Immersion Games pracuje również nad kontynuacją przygodowej serii "Extreme Escape". To interaktywne przygody inspirowane prawdziwymi historiami przetrwania w ekstremalnych sytuacjach. Tytuł będzie łączył w sobie elementy survivalu z łamigłówkami znanymi z popularnych escape roomów.

"Środki na realizację bieżących projektów studia pochodzą z przeprowadzonych na przełomie roku prywatnych emisji akcji Immersion Games. Wówczas spółka pozyskała od inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych łącznie 4,5 mln zł" - zakończono.

Immersion Games to producent gier VR oraz PC stworzony przez jedno z największych studiów VR na świecie - Immersion. Warszawska grupa Immersion od 2014 opracowuje projekty i produkty w technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, koncentrując się na rynku amerykańskim.

(ISBnews)