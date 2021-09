Aplisens ogłosił zaproszenie do sprzedaży do 817 288 akcji własnych spółki o wartości nominalnej 0,2 zł każda, w cenie 14,4 zł za sztukę, podała spółka. Oferty przyjmowane będą od 20 września do 1 października br., a przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 8 października.

"Zaproszenie zostanie skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki i dotyczy nabywania przez spółkę akcji w łącznej liczbie nie większej niż 817 288, z czego maksymalnie 265 032 akcje zostaną przeznaczone na realizację obowiązującego w spółce programu motywacyjnego na lata 2020-2022 [...], a pozostałe nabyte akcje zostaną umorzone" - czytamy w komunikacie. Cena zakupu akcji przez spółkę wynosi 14,4 zł za jedną akcję. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty i zawarciu transakcji jest Noble Securities, podano również. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 20 września i potrwa do 1 października, zaś przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 8 października br. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108 mln zł w 2020 r. (ISBnews)