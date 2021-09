Reklama

"W pierwszej połowie roku Echo i Archicom sprzedały klientom łącznie 1 719 mieszkań i przekazały 600. W drugiej połowie roku grupa spodziewa się otrzymać pozwolenia na użytkowanie dla 14 projektów z 2,2 tys. mieszkań. Obie spółki stale poszerzają ofertę i obecnie mają w budowie 4,4 tys. mieszkań na sprzedaż, natomiast w drugiej połowie roku rozpoczną inwestycje, w których łącznie znajdzie się ponad 2,4 tys. lokali" - czytamy w komunikacie.

Z kolei spółka Resi4Rent wprowadziła na rynek w I półroczu 600 lokali przy ul. Suwak i Taśmowej w Warszawie oraz otworzyła siódmy budynek - tym razem w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej, gdzie w ofercie są kolejne 302 lokale.

"Konsekwentnie rozwijamy Resi4Rent - największą w Polsce firmę z mieszkaniami na wynajem. Obecnie Resi4Rent posiada 2,3 tys. lokali w ofercie, która w 2022 r. wzrośnie do 3,7 tys., a następnie do 6 tys. gotowych do zamieszkania lokali w 2023 r. Docelowo do 2025 roku Resi4Rent będzie oferowało co najmniej 10 tys. mieszkań w sześciu największych polskich miastach. W 2021 r. już rozpoczęło budowę ponad 1,1 tys. lokali, a do końca roku rozpocznie jeszcze 1,3 tys. Każdego kolejnego roku planujemy start budowy 3 tys. mieszkań" - dodał prezes Nicklas Lindberg, cytowany w materiale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)