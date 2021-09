Reklama

"Zdecydowaliśmy się przeprowadzić nagrania wersji angielskiej z aktorami anglojęzycznymi w studio w Londynie, ponieważ stawiamy na najwyższą jakość kwestii dialogowych naszego tytułu, a akcent i dobór słownictwa mają ogromny wpływ na odbiór fabuły przez zagranicznych graczy. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji, gdzie narracja stanowi jeden z najważniejszych elementów budowania i opowiadania historii, a taką grą jest tworzony przez nas 'I, the Inquisitor' na podstawie popularnego Cyklu Inkwizytorskiego pana Jacka Piekary" - powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

Jak wskazano w materiale, PRL Studio zajmuje czołowe miejsce na rynku produkcji dubbingowych i polskich wersji językowych do gier, a jego działalność obejmuje ponadto m.in. filmy reklamowe, programy telewizyjne czy radiowe. Od dwóch lat PRL Studio ma swoją filię w Londynie, gdzie realizuje dubbingi oraz oryginalne wersje językowe amerykańskie i angielskie. Na swoim koncie ma wykonane prace do takich tytułów jak "Wiedźmin 3", "The Last of Us" czy seria "Uncharted".

"Zaprezentowany przez nas w czerwcu pierwszy teaser produkcji 'I, the Inquisitor' oddawał bardzo dobrze klimat, jaki chcemy osiągnąć w naszym tytule. Współpraca z PRL Studio przyczyni się do osiągnięcia jeszcze lepszego efektu i pozwoli doświadczyć graczom unikalnego świata, jaki wyłania się z lektury książek należących do 'Cyklu Inkwizytorskiego'. Warstwa wizualna oraz narracyjna będą ze sobą spójne i razem stworzą wyjątkową atmosferę, która na długo zapadnie graczom w pamięć" - dodał Wolff.

"I, the Inquisitor" jest największym i najważniejszym projektem w historii firmy. Zakończenie produkcji gry planowane jest na koniec 2022 roku.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)