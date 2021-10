Reklama

"Nasz wynik finansowy narasta od początku roku i w zależności od sytuacji na światowych rynkach dostaw, trend ten powinien się utrzymać" - powiedział prezes Intersport Polska Marek Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

W I półroczu roku obrotowego 2021/2022 spółka po raz pierwszy od 5 lat osiągnęła zysk, na poziomie 623 tys. zł. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 106,5 mln zł, czyli od początku kwietnia do końca września br. wzrosły o 30%. Wypracowana marża osiągnęła 35,6 mln zł, co daje wzrost o 51,1% r/r. To najlepszy wynik finansowy firmy od blisko dekady, podkreślono.

"Dobre wyniki firmy Intersport są efektem szeregu działań, ale przede wszystkim konsekwencji i wytrwałości w realizowaniu nowej strategii. Opublikowane dane wskazują, że decyzje podjęte przez nowy zarząd w kwietniu dają efekty" - dodał prezes.

Spółka osiągnęła także w I półroczu roku obrotowego wzrost w obszarze sprzedaży e-commerce, na poziomie 28,4% r/r.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)