"W krótkim terminie oczekuje się, że przewidywany roczny wzrost wartości skonsolidowanych przychodów z umów z klientami Grupy utrzyma się w średnim przedziale pięćdziesięcioprocentowym w stosunku do poprzedniego roku (rok do roku). Ze względu na kontynuację wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z umów z klientami Grupy oczekuje się, że w bliskim i średnim terminie wzrost wartości skonsolidowanych przychodów z umów z klientami Grupy utrzyma się w niskim przedziale kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzednich okresów. Wzrost ten powinien wynikać z oczekiwanego wzrostu przychodów z projektów rekrutacyjnych" - czytamy w prospekcie.

W I-III kw. 2021 r. przychody Grupy z umów z klientami wzrosły o 60,2% r/r do 343,85 mln zł.

"Ich wzrost wynikał głównie ze zwiększenia liczby ofert pracy zamieszczanych w internetowych serwisach rekrutacyjnych Grupy, w wyniku silnego odbicia rynku po pandemii COVID-19 w Polsce i na Ukrainie oraz dzięki efektywnej strategii sprzedaży Grupy wspartej licznymi działaniami marketingowymi" - czytamy dalej.

W 2020 r. przychody Grupy z umów z klientami spadły o 18,6% r/r do 299,31 mln zł, na co wpływ miała pandemia COVID-19 i związane z nią spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie.

"Spółka oczekuje, że zmniejszanie się stopy bezrobocia w Polsce powinno pozytywnie wpływać na działalność Grupy w związku z poszukiwaniem przez pracodawców dodatkowych kandydatów, wchodzeniem na rynek pracy nowych kandydatów poszukujących zatrudnienia oraz zwiększoną rotacją pracowników, co powinno prowadzić do bardziej intensywnego korzystania z usług Grupy i przekładać się na wyższe przychody z umów z klientami" - napisano także w prospekcie.

Jak podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym, oferta publiczna do 22 380 626 istniejących akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego, Grupy Pracuj rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje po cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję.

Według harmonogramu oferty, pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW planowany jest na 9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty).

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

