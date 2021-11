Reklama

Strata operacyjna wyniosła 15,51 mln zł wobec 28,14 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,05 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 199,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 68,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 961,14 mln zł w porównaniu z 803,41 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 216 mln zł i był o 17% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po trzech kwartałach 69 mln zł, czyli o 38% mniej niż rok wcześniej. Niższy wynik finansowy to efekt niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 92 mln zł, będącego rezultatem zdarzenia jednorazowego, które miało miejsce w okresie porównywalnym, tj. dodatkowych przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO 2 w 2020 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Na wyniki operacyjne grupy po trzech kwartałach 2021 r., miał wpływ przede wszystkim wyższy wolumen sprzedaży ciepła o 13 procent, wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej o 7% oraz wyższe ceny sprzedaży ciepła" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 27,14 mln zł wobec 6 mln zł straty rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

