W ocenie wiceprezesa od 1 października 2022 r., kiedy zaczyna się tzw. rok gazowy, do końca 2022 r. własne wydobycie powinno wynieść rzędu 600 mln m sześc. 1 października 2022 r. to także planowana data uruchomienia przesyłu norweskiego gazu do Polski poprzez system Baltic Pipe.

Jak wynika z danych za trzy kwartały 2021 r., produkcja z własnych złóż PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wyniosła 0,65 mld m sześc. z 0,32 mld m sześc. w okresie analogicznym rok wcześniej.

PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem w 58 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka szacuje, że w tym roku wolumen jej produkcji ma wynieść nieco ponad 0,9 mld m sześc. Oprócz akwizycji będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów.(PAP)

