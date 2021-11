Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,51 mln zł wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 7,87 mln zł wobec 5,65 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,2 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 35,1 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 145,4 mln zł w porównaniu z 102,14 mln zł rok wcześniej.

W analizowanym okresie 2021 roku Ailleron wykazał EBITDA na poziomie 21,3 mln zł, tj. na poziomie o ponad 51% wyższym do wyniku zrealizowanego w roku poprzednim.

"Trzeci kwartał 2021 roku zamykamy ze znacznym zyskiem dla naszej spółki. Jest to podtrzymanie dobrego trendu, który z zadowoleniem obserwujemy od początki 2020 roku. W trzech kwartałach 2021 roku wypracowaliśmy solidny wynik z działalności operacyjnej - 15,114 mln zł, w stosunku do 8,177 mln rok wcześniej. Jest to wzrost o ponad 85%. Poprawiliśmy nasze wyniki finansowe, i to w każdym z segmentów działalności. Wzrosły wyniki zarówno Enterprise Services, na który składa się Telco i Technology Services, jak i FinTech oraz HotelTech. Nadal największym segmentem naszej działalności jest Enterprise Services, który narastająco na koniec ostatniego kwartału 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 103,527 mln zł, co oznacza wzrost o 56% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody osiągnęły poziom ponad 66 mln zł. Jest to konsekwentna realizacja strategii przyjętej wspólnie z Enterprise Investors, która ma na celu zwielokrotnienie wartości tego obszaru biznesu" - skomentował CFO, członek zarządu Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

W segmencie działalności - FinTech - poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie trzech kwartałów 2021 roku był na wyższym poziomie niż w okresie 2020 roku i wyniósł 37,1 mln zł w stosunku do 31,58 mln zł w roku poprzednim, jest to wzrost na poziomie 17%. W tym segmencie kluczowym produktem jest LiveBank, flagowy produkt spółki. Pozostałe rozwiązania, czyli Challenger, Corporate czy LeaseTech, w perspektywie dynamicznej digitalizacji stanowią dobry prognostyk na przyszłość i znaczący udział w wynikach spółki, podano w komunikacie.

W obszarze HotelTech na koniec trzeciego kwartału zrealizowane przychody wyniosły 2,85 mln zł, tj. więcej o ponad 11% całkowitych przychodów tego segmentu w analogicznym okresie 2020 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2021 r. wyniósł 22,98 mln zł wobec 11,16 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

