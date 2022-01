Reklama

Jednocześnie przyjęto rezygnację złożoną przez prezesa André Gerstnera, która wpłynęła do rady nadzorczej 30 grudnia 2021 r., i odwołano ze składu zarządu Barbarę Sikorską-Puk, która pełniła funkcję wiceprezesa, podano.

"Rezygnacja pana André Gerstner nie zawiera szczegółowego uzasadnienia, natomiast jest związana ze zmianą struktury akcjonariatu oraz rozpoczęciem aktywności emitenta w segmencie e-commerce" - czytamy w komunikacie.

W grudniu ub.r. Mateusz Oleksiuk i Wojciech Paczka zostali powołani przez radę nadzorczą Groclinu do pełnienia funkcji członków zarządu. Mateusz Oleksiuk to prezes zarządu, pomysłodawca i współzałożyciel marki LESS_ – marketplace peer-to-peer do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych.

Wcześniej w grudniu Groclin podał, że nabył po 100% udziałów w spółkach LESS i eGroclin. W listopadzie br. Groclin zdecydował o połączeniu projektu przejęcia spółek Countme oraz eGroclin przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji o szacunkowej wartości 107,1 mln zł, a co za tym idzie, odstąpieniu od oferowania warrantów subskrypcyjnych udziałowcom eGroclin.

Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.

(ISBnews)