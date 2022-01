Reklama

Przychody ze sprzedaży ogółem w IV kw. wyniosły 23,16 mln zł, podano w komunikacie.

"Struktura sprzedaży w IV kwartale br. oraz całym 2021 roku sprawia, że zarząd oczekuje lepszego wyniku netto aniżeli w rekordowym 2020 r." - czytamy dalej.

Wcześniej w tym tygodniu spółka podała, że jej prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i zapowiadała, że jej debiut na rynku głównym GPW jest możliwy jeszcze w styczniu.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Spółka jest notowana na NewConnect.

