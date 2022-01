Reklama

"Umowa będzie miała bardzo istotny wpływ na przychody i wynik finansowy spółki w I półroczu 2022 r." - czytamy w komunikacie.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)