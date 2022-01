Reklama

"Jestem przekonany, że wiedza, eksperckie doświadczenie wszystkich pracowników firmy pozwolą na realizację kolejnych wyzwań z korzyścią dla naszych klientów. Chciałbym też zapewnić, że będziemy kontynuować politykę inwestycyjną. Jednym z wiodących parametrów, które wyróżniają Skarbiec TFI jest wysoki profesjonalizm i niezależność naszych zarządzających" - powiedział Szulec, cytowany w komunikacie.

Do składu zarządu Skarbiec Holding został powołany także Jacek Fijałkowski, menedżer z wieloletnim doświadczeniem m.in. w sektorze finansowym, usług biznesowych i nowoczesnych usług IT. Funkcję członka zarządu holdingu obejmie 25 stycznia 2022 r. We władzach spółki od 12 stycznia 2022 r. ponownie zasiądzie także Marek Wędrychowski, dotychczasowy członek zarządu Skarbiec Holding, podano także.

"Piotr Szulec od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym, w tym z sektorem towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jego wiedza i doświadczenie są nie do przecenienia w świetle ambitnych planów rozwoju Grupy Skarbiec na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług finansowych" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Stanisław Kluza.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)