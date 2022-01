Sejm uchwalił w czwartek przepisy, które przywracają płatność uzupełniającą, zlikwidowaną w 2014 roku - mówił w piątek na konferencji prasowej Kowalczyk. Poinformował, że pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu krajowego.

"Płatność ta powoduje, że już osiągamy dla gospodarstw mniejszych do 30 ha w 2022 r. średnią płatność europejską. Oznacza to, że zobowiązanie PiS wynikające z Polskiego Ładu osiągnięcia dopłat na poziomie co najmniej średniej europejskiej zostanie zrealizowane. Natomiast od roku 2023, kiedy będzie nowa Wspólna Polityka Rolna, to kryterium dopłaty na poziomie średniej europejskiej będzie dotyczyło gospodarstw do 50 ha" - powiedział Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że ustawa trafi jeszcze do prac w Senacie i podpisu prezydenta, ale nie spodziewa się żadnych zmian w przepisach, gdyż w czwartek została ona przyjęta przez Sejm jednogłośnie.

Obecny na konferencji wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra poinformował, że płatność będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r. Co do zasady, płatność będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych. W ramach tej płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni i do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający o jednolitą płatność podstawową (dopłaty bezpośrednie).

Ta dopłata będzie dotyczyła również gruntów, na których nie jest prowadzona produkcja, bo "dopłata nie ma na celu zachęt do produkowania większej ilości żywności, ale wsparcie dochodów rolniczych" - wskazał.

"Przeznaczamy na ten cel 400 mln zł w tym roku i w latach następnych, co oznacza, że do 2027 r. łączna pula uzupełniającej płatności wyniesie 2 mld 400 mln zł" - zaznaczył Ciecióra.

Jak poinformował resort rolnictwa, stawka płatności zostanie określona tak, jak w przypadku pozostałych dopłat bezpośrednich - na podstawie rzeczywistej powierzchni kwalifikującej się do płatności, zgłoszonej przez rolników we wnioskach. Ministerstwo szacuje, że stawka ta może wynieść ok. 40 zł/ha.

Wypłata środków z tego tytułu rozpocznie się w połowie października br., w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Uzupełniająca Płatność Podstawowa (UPP) to rodzaj dodatkowego wsparcia finansowanego z budżetu krajowego, które może być stosowane przez nowe państwa członkowskie UE, w związku z niższym poziomem płatności bezpośrednich.

Rozporządzenie o planach strategicznych WPR umożliwia kontynuowanie tego wsparcia do roku 2027. Wsparcie będzie miało charakter degresywny i wyniesie w kolejnych latach kalendarzowych: 50 proc. w 2022 r., 50 proc. w 2023 r., 45 proc. w 2024 r., 40 proc. w 2025 r., 35 proc. w 2026 r. oraz 30 proc. w 2027 r. maksymalnej puli środków na rok 2013. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ pad/