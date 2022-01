Reklama

"W grudniu 2021 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6 mln zł, co stanowi wzrost o 12,8% w stosunku do grudnia 2020 roku, kiedy wyniosły one 5,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Ponadto spółka oferuje aplikacje i rozwiązania, z których korzystają firmy takie, jak Unilever oraz Mondelez International. Firma zatrudnia ponad 300 specjalistów. Jest notowana na NewConnect od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)