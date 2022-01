Reklama

"Studio People Can Fly nie zwalnia tempa działań rekrutacyjnych i wzmacnia je w dwóch nowych ośrodkach - we Lwowie oraz w Krakowie. PCF nie planuje na razie otwierania w tych lokalizacjach nowych studiów, ale nie wyklucza takiej możliwości w niedalekiej przyszłości" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy przede wszystkim wzmocnić pewne inicjatywy w ramach grupy, dać im impuls do rozwoju, ale nie chcemy, póki co, zmieniać struktury naszych biur. Zależy nam, żeby firma cały czas szła do przodu, żeby była 'pełna życia', stąd coraz to nowsze inicjatywy" - skomentował CEO Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że na Ukrainie spółka obserwuje duże zainteresowanie naszą ofertą dla deweloperów, w Krakowie udało się spółce zbudować team, który chce rozwijać z myślą o nowym projekcie.

"Obecnie PCF zatrudnia blisko 500 pracowników w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Newcastle, Nowym Jorku, Chicago, Montrealu oraz w systemie pracy zdalnej. Studio pracuje nad kilkoma projektami jednocześnie, w tym nad dodatkiem do gry 'Outriders' - 'Worldslayer', 'Projektem Gemini' dla Square Enix, 'Projektem Dagger' dla Take-Two Interactive, nową grą w modelu self-publishing oraz dwoma projektami w fazie koncepcyjnej. W grudniu ogłosiło przejęcie katowickiego studia Incuvo, z którym zrealizuje nowy projekt w technologii VR" - czytamy dalej.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

(ISBnews)