Fundacja Kobiety e-biznesu od początku istnienia wspiera odważne kobiety, które działają i rozwijają się w świecie usług i handlu online. Wierzymy, że technologia cyfrowa daje szanse, ale mamy także świadomość, jakie zagrożenia niesie. Dlatego dążymy do tego, by rozwój społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałał wykluczeniu cyfrowemu. Stawiamy więc na edukację w kierunku technologii cyfrowej oraz na promocję tych kobiet, które już zaangażowały się w rozwój e-commerce w Polsce. I właśnie do takich kobiet adresowana jest nowa inicjatywa Fundacji — Konkurs i Gala Kobieta e-Commerce 2022. Chcemy pokazać jak olbrzymi potencjał drzemie w Polkach.

Konkurs dla Polek, nie dla korporacji

Pandemia przyspieszyła rozwój branży e-commerce. Wielu ludzi musiało przenieść swoje działania do Internetu. Tak szybki rozwój wiąże się też z wieloma wyzwaniami. Często wymaga wyjątkowego podejścia, kreatywności, znajomości technologii, zdolności przywódczych i analitycznego myślenia, a także dostrzegania trendów i przewidywania przyszłości. Aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku i sprostać wymaganiom, jakie stawia przed przedsiębiorcami biznes online, trzeba umieć łączyć wiele ról i kompetencji. To także — szczególnie w przypadku kobiet — tytaniczny wysiłek w godzeniu życia prywatnego z pracą przedsiębiorcy i walka ze stereotypami.

Dlatego chcemy wyróżniać przedsiębiorcze kobiety za ich dotychczasowe osiągnięcia, zaangażowanie i wkład w rozwój e-commerce. Planujemy promować ich pomysły, zapraszać je do dyskusji jako mentorki, aby ich wiedza i doświadczenia mogły przyczyniać się do rozwoju innych i inspirować osoby marzące o karierze w e-commerce lub o swojej firmie działającej w obszarze e-biznesu.

Konkurs jest przedsięwzięciem społecznym i ma na celu prezentować sylwetki kobiet, które są właścicielkami małych i średnich przedsiębiorstw lub pracują na etacie, zajmując się sprzedażą online, nowymi technologiami lub e-marketingiem. Kobietą e-Commerce 2022 może być każda przedsiębiorcza Polka. Nie ma znaczenia wiek, wykształcenie, pochodzenie — liczy się wkład w rozwój sektora gospodarki cyfrowej, a jego oceny dokona Jury konkursu i jednocześnie społeczeństwo poprzez ogólnopolskie głosowanie.

Olbrzymie zainteresowanie bezpłatnym programem edukacyjnym TOP Women w e-biznesie zaowocowało pojawieniem się w Polsce nowych, ambitnych przedsiębiorczyń, które chcą zmieniać świat i rozwijać swoje umiejętności w e-commerce. Ich wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładają w działanie stały się inspiracją do stworzenia Konkursu Kobieta e-commerce, przy okazji którego chcielibyśmy nagrodzić i promować najbardziej aktywne kobiety w Polsce. Wierzymy, że ta inicjatywa pomoże im w dalszej realizacji marzeń, zdobywaniu pracy i rozwojowi ich przedsiębiorczości.

Zgłoszenia do konkursu

Aby walczyć o nagrody w Konkursie Kobieta e-commerce 2022 należy wypełnić jeden z formularzy zgłoszeniowych na stronie www.kobietaecommerce.pl

Kobiety mogą zgłaszać się samodzielnie lub być nominowane przez osoby trzecie. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

„Konkurs Kobieta e-commerce ma formułę otwartą. Oznacza to, że każda kobieta może sama zgłosić swój udział w tej inicjatywie. Możemy też nominować kobietę, którą podziwiamy za jej osiągnięcia i wkład w rozwój e-biznesu. Zgłoszenie może wykonać kolega lub koleżanka z pracy, przełożona lub przełożony, współpracowniczka lub współpracownik, a nawet klient, dostawca lub partner biznesowy. Co więcej każda kobieta może być zgłoszona w 2 kategoriach, które najlepiej odpowiadają obszarowi działania tej osoby” – mówi Dorota Bachman, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu.

Kategorie konkursowe podążające za trendami

Regulamin konkursu przewiduje aż 9 kategorii, które zgodne są z trendami i kierunkami rozwoju e-commerce. Partnerami kategorii są znane eksperckie firmy i marki, które mają największą wiedzę na temat konkretnego obszaru.

Najlepszy sklep internetowy (partner Allegro)

Technologia dla e-commerce (partner Accenture)

Najlepszy e-marketing (Ceneo.pl)

Nowa usługa w e-commerce (Audioteka)

Przedsiębiorcza mama w e-commerce (Home.pl)

Odpowiedzialny e-commerce (MODIVO)

The best influencer for e-commerce

Najlepszy start-up e-commerce (Przelewy24.pl)

Innowacja w e-commerce (Inpost)

Patronem głównej kategorii konkursowej Najlepszy sklep internetowy, w której oceniana będzie m.in. prezentacja sklepu internetowego lub sprzedaży usług przez Internet oraz osiągnięcia ostatnich 24 miesięcy jest Allegro.pl.

“Allegro już od ponad 20 lat jest ulubionym miejscem zakupów w Polsce. Platforma zrzesza 13,3 mln aktywnych kupujących oraz ponad 135 tys. sprzedawców, a większość z nich to przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. Choć aktualnie jesteśmy jednym z 10 największych portali e-commerce na świecie, zaczynaliśmy jako startup. Za nami długa droga, a na koncie - ogromna wiedza i doświadczenie, którymi z chęcią dzielimy się zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Od lat inwestujemy w edukację i wspieramy rozwój przedsiębiorczości. Z ogromną radością obserwujemy też kobiety w biznesie, a szczególnie w branży IT i e-commerce, które coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność i odnoszą coraz większe sukcesy. Aby wzmocnić tę tendencję niezbędne są działania promujące kobiety, a jednocześnie pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń. Właśnie dlatego, wspieramy Fundację Kobiety e-biznesu i tak potrzebne inicjatywy, jak Konkurs Kobieta e-commerce 2022” - mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability Allegro.

Z kolei osiągnięcia kobiet, które wdrażają rozwiązania sprzedażowe, logistyczne, płatnicze lub modele biznesowe w e-commerce, będą oceniane w kategorii Technologia dla e-commerce, której Partnerem jest firma Accenture.

“W Accenture różnorodność w środowisku pracy to jedna z naszych podstawowych wartości. Zróżnicowany zespół równa się bardziej efektywnej i kreatywnej pracy, a w końcowym efekcie tworzy również usługi i produkty najwyższej jakości. Dlatego z wielką chęcią angażujemy się w inicjatywy wspierające rozwój kobiet w branży technologicznej. Wydarzenia takie jak Konkurs Kobieta e-Commerce to nie tylko świetna okazja do rozwoju zawodowego kandydatek, ale również możliwość uświadamiania społeczeństwa na temat ważnej roli kobiet w świecie technologii.” - mówi Krzysztof Ślęczka, Head of Digital Commerce for Retail and CG&S, Accenture.

Dla kobiet pasjonatek e-marketingu, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy wymyśliły, zaplanowały i zrealizowały efektywną i ciekawą kampanię online, stworzona została kategoria Najlepszy e-marketing, którego patronem jest serwis Ceneo.pl.

“Nasza obecność w konkursie to nie tylko szacunek dla tej części biznesu, która generowana jest przez kobiety w polskim e-commerce. To przede wszystkim zaproszenie do tego, aby nabrały one jeszcze większej pewności i doświadczenia w prowadzeniu biznesu online. Osobiście nie mogę się doczekać finału konkursu i poznania inspirujących laureatek, które znalazły receptę na sukces.” - mówi Radosław Tyszko, Sales Department Director Ceneo.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy na rynku polskim pojawiło się wiele startup-ów z sektora usług, które jako główny kanał sprzedaży wyznaczyły Internet. Dlatego też kategoria Nowa usługa w e-commerce, której Partnerem jest Audioteka to kolejne, niezwykle ważne miejsce na liście kategorii konkursowych.

“Od dawna zarówno Audioteka, jak i ja osobiście kibicujemy projektom wspierającym przedsiębiorcze kobiety, których zaangażowanie i wpływ na środowisko biznesowe widać gołym okiem. - mówi Arkadiusz Seidler CEO Audioteka - Nie bez powodu od 2017 roku rozwijamy w Audiotece markę Inspiro, w której znajduje się zróżnicowany content audio, zapewniający dostęp do wiedzy eksperckiej praktycznie z każdego obszaru. Co ważne, znaczna część odbiorców tych treści to kobiety, które poszukują dla siebie nowych możliwości rozwoju, wymiany know-how czy doświadczenia. Z drugiej strony nasza platforma to unikalne połączenie contentu i technologii, czy - innymi słowy - kultury i e-commerce, a co się z tym wiąże - wszelkie nowe usługi związane ze sprzedażą online są po prostu bliskie naszym wartościom. Cieszę się, że takie inicjatywy jak konkurs Kobieta e-Commerce pojawiają się w przestrzeni biznesowej, oraz że Audioteka może być ich naturalnym partnerem.”- dodaje Arkadiusz Seidler.

Promowanie odpowiedzialnego biznesu to dla Fundacji niezwykle istotna kwestia, dlatego jedną z kategorii dedykujemy tym wszystkim, dla których los naszej planety nie jest obojętny. Odpowiedzialny e-commerce to kategoria dla kobiet, które wdrażają i promują działania pozwalające na prowadzenie zrównoważonego biznesu online. Patronem tej kategorii nieprzypadkowo została marka MODIVO.

„Wyzwaniem współczesnego e-commerce’u jest między innymi społeczna odpowiedzialność biznesu. Jako MODIVO intensywnie działamy w tym obszarze, a nasze działania skupione są na produktach, środowisku, społeczeństwie i współpracownikach.” - mówi Aleksandra Szol, Dyrektor e-commerce i Marketingu MODIVO - “W ostatnim czasie wraz z InPostem rozpoczęliśmy testowanie opakowań wielokrotnego użytku, dzięki którym zminimalizujemy dziesięciokrotnie zapotrzebowanie na jednorazowe opakowania. Ponadto promujemy marki, które tworzą swoje produkty w sposób zrównoważony i przy użyciu biodegradowalnych surowców. W naszym portfolio dostępnych jest coraz więcej tego typu brandów, które oznaczamy jako „eco-friendly”. Odpowiedzialny e-biznes nie kończy się jednak na ekologii. Równie ważne są kwestie społeczne, takie jak różnorodność i inkluzywność. Zawsze w centrum naszych działań jest Człowiek. W kampaniach zachęcamy do wyrażania siebie, m.in. właśnie poprzez modę”. – dodaje Aleksandra Szol.

Innowacja w e-commerce, której Partnerem jest InPost to kolejne, niezwykle ważne miejsce na liście kategorii konkursowych. Kategoria, w której wyróżniamy kobiety z innowacyjnym podejściem do handlu internetowego. Dla kobiet, które wymyśliły lub są na etapie tworzenia nowatorskich rozwiązań. Wprowadziły innowacje w sklepach internetowych lub w pomysłowy sposób pomagają rozwijać branżę e-commerce. Kobiety, które w oczach Jury okazały się najbardziej wizjonerskimi i pomysłowymi.

„To innowacyjność i nieszablonowe myślenie "outside the box" sprawiło, że InPost jest tak znaną i docenianą marką - mówi Izabela Karolczyk - Szafrańska Dyrektorka Marketingu InPost – „Obecnie obsługujemy 77% zakupów internetowych, ale nie zwalniamy tempa i sukcesywnie poszerzamy portfolio naszych usług. Redefiniujemy branżę i dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania, czym podnosimy komfort zakupów w Internecie. Cenimy odwagę i stawiamy na rozwój, dlatego z przyjemnością poznamy przedsiębiorcze kobiety, które zdecydowały się wejść w świat technologii” - dodaje Izabela Karolczyk - Szafrańska.

W kategorii Przedsiębiorcza mama w e-commerce, której partnerem jest wiodący dostawca usług internetowych w Polsce Home.pl docenione zostaną kobiety, które łączą opiekę nad małymi dziećmi z pracą online, są znane z pracowitości i aktywności, świetnej organizacji oraz skuteczności.

“Dzięki specjalnemu wyróżnieniu dla przedsiębiorczych mam w e-commerce możemy zainspirować całą rzeszę kobiet do powrotu do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim. To także okazja, żeby pokazać, że praca online może być dobrym rozwiązaniem także na dłuższą metę, kiedy dzieci rosną, a kobiety dalej chcą realizować się zawodowo i zachować elastyczny czas pracy. Bardzo się cieszę, że będę mogła wręczyć statuetkę właśnie w tej kategorii.” – mówi Magdalena Chudzikiewicz, CCO home.pl.

Najlepszy start-up e-commerce to kategoria do której zgłosić się mogą kobiety, które w ostatnich 2 latach rozpoczęły działalność w formie prowadzenia własnego sklepu internetowego (platformy do sprzedaży online) lub pracują w nowym start-up-owym e-commerce. Partnerem tej kategorii jest firma Przelewy24.pl.

Z kolei The best influencer for e-commerce to kategoria dedykowana kreatorkom trendów. To one dzięki działalności w mediach społecznościowych wpływają na decyzje zakupowe setek tysięcy Polaków i mają ogromny wpływ na kierunki rozwoju e-handlu.

Cała Polska nominuje

Do konkursu kandydatki mogą zgłaszać się same lub być nominowane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej www.kobietaecommerce.pl. Wystarczy wybrać na niej właściwą kategorię oraz uzupełnić jeden z formularzy zgłoszeniowych.

Kandydatka może być zgłoszona w maksymalnie dwóch kategoriach, a nominację należy uzasadnić. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 roku.

Jury konkursu spośród wszystkich zgłoszeń nominuje 10 kandydatek do nagrody w każdej z 9 kategorii. Na stronie internetowej konkursu będzie można zapoznać się z sylwetką każdej z nich, by później móc oddać swój głos w ogólnopolskim głosowaniu internautów.

Jury oceniając działania i osiągnięcia nominowanych kandydatek przyzna wybranym kobietom tytuł „Kobieta e-Commerce 2022” oraz pamiątkową statuetkę w każdej kategorii.

Internauci wybiorą swoją Kobietę e-commerce 2022

Konkurs ma charakter społeczny, zatem nie może w nim zabraknąć nagrody dodatkowej, o której przyznaniu zadecyduje społeczeństwo. W drodze ogólnopolskiego głosowania internetowego spośród wszystkich nominowanych kandydatek zostanie nagrodzona najwyżej oceniona Kobieta e-Commerce w kategorii Wybór Internautów.

Laureatka otrzyma oprócz tytułu i statuetki nagrodę finansową w kwocie 5 tys. złotych.

Głosować będzie można od 10 marca do 10 kwietnia 2022 roku, a ostateczne wyniki poznamy 21 kwietnia 2022 roku.

Wielka Gala wręczenia statuetek

Tytuł “Kobieta e-Commerce” przyznany zostanie na cały rok i jego posiadaczka będzie mogła używać go do kolejnej edycji konkursu. Symbolem nagrody jest elegancka mosiężna statuetka. Ale to nie wszystko — dzięki dodatkowym wyróżnieniom oraz promocji dorobku laureatki będą mogły wejść na kolejny etap rozwoju biznesu online. Takie wyróżnienie to znaczące wsparcie w dalszym rozwoju i osiągania jeszcze lepszych wyników pracy.

Gala przyznania tytułów i wręczenia nagród będzie miała wyjątkową oprawę. Laureatki zaprosimy do Villi Intrata na terenie Pałacu Wilanowskiego 21 kwietnia 2022 roku. Wydarzenie uświetni obecność gości specjalnych, pokaz mody MODIVO, dyskusja panelowa na temat rozwoju e-commerce w Polsce. To świetna okazja do poznania nowych ludzi i świętowania.

Villa Intrata to niesamowite miejsce pełne ducha historii — to dworek z początku XX wieku znajdujący się na terenie wilanowskiej rezydencji króla Jana III. To miejsce eleganckie i wysmakowane pod względem architektury, wystroju i kulinarnych specjałów szefa kuchni.

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu “Kobieta e-Commerce 2022” jest Fundacja Kobiety e-biznesu we współpracy z Partnerami: Accenture , Allegro, MODIVO, Home.pl, CENEO, InPost, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Przelewy24, Audioteka.

Patronat honorowy objęło miasto stołeczne Warszawa.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy: www.kobietaecommerce.pl.