"Mamy jasno określoną strategię rozwoju, do 2024 r. chcemy podwoić liczbę szkół, z którymi współpracujemy. Zamierzamy również istotnie zwiększać sprzedaż naszych rozwiązań software'owych oraz udział w przychodach abonamentów SaaS. Dodatkowo, w planach mamy jeszcze mocniejszą ekspansję zagraniczną. Oczywiście chcąc to wszystko zrealizować, będziemy potrzebować finansowania, dlatego na przełomie IV kw. 2022 r. i I kw. 2023 r. zamierzamy przeprowadzić IPO i zadebiutować na głównym rynku GPW. Z kolei w I kw. 2022 r. przeprowadzimy ofertę publiczną w ramach rundy pre-IPO" - powiedział CEO Karol Górnowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że osiągnęła w 2021 r. rekordowe wyniki. Przychody wzrosły r/r ponad 12-krotnie do 12,1 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 2,7 mln zł, co oznacza przekroczenie progu rentowności.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników w 2021 r. Osiągnęliśmy rekordowe rezultaty, które przekroczyły nasze oczekiwania. Przychody wyniosły ponad 12 mln zł, co stanowi ogromny wzrost względem 2020 r. Warto również podkreślić przekroczenie BEP i osiągnięcie 2,7 mln zł zysku netto. Potwierdza to zasadność naszej strategii działania oraz utwierdza nas w przekonaniu, iż osiągnęliśmy tzw. product market fit, który zamierzamy dalej skalować" - skomentował Górnowicz.

Skriware to spółka działająca w branży EdTech. Dostarcza dzieciom praktyczną i angażującą edukację, dopasowaną do potrzeb XXI wieku, która łączy rozwój kompetencji miękkich i technicznych. To wszystko jest możliwe dzięki autorskiemu laboratorium edukacyjnemu SkriLab, które oparte jest na druku i modelowaniu 3D, robotach edukacyjnych, narzędziach do programowania oraz platformie online dedykowanej nauczycielom. Skriware dostarcza swoje rozwiązania do ponad 2 tys. szkół w Polsce oraz 300 szkół i instytucji zagranicznych zlokalizowanych na 4 kontynentach.

(ISBnews)