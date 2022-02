Reklama

"Oferta nie jest związana z listem intencyjnym, o którym mowa w raporcie bieżącym emitenta [...] z dnia 21 stycznia 2022 roku. Emitent w dalszym ciągu prowadzi równoległe rozmowy z inwestorem wskazanym w tym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Warunki zawieszające ofertę to m.in. uzyskanie przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, doprowadzenie przez Rafako do ponownej synchronizacji bloku w Jaworznie, dokonanie rozliczeń finansowych lub zawarcie z Gaz-System porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, zawarcie z JSW KOKS aneksu związanego z projektem Radlin i dokonanie rozliczeń finansowych lub zawarcie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna porozumienia, na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia finansowe spółek.

21 stycznia Rafako podało, że zawarło list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnej transakcji nabycia 42,47 mln akcji Rafako należących obecnie do PBG oraz Multaros oraz udzielenia spółce finansowania w kwocie co najmniej 70 mln zł.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

