"W listopadzie All in! Games obchodziło 3-lecie powstania. Jestem niezmiernie dumny z tego, co osiągnęliśmy w tak krótkim czasie. Jesteśmy na liście Top 10 Forbesa, jeśli chodzi o spółki gamingowe w Polsce, a nasze portfolio cieszy się wielkim zainteresowaniem graczy. Konsekwentnie dodajemy nowe gry do naszej oferty i myślę, że 2022 r. będzie pełen niespodzianek i sukcesów. Zaprezentowaliśmy naszą strategię rozwoju na nadchodzące lata i jestem pewien, że jej realizacja jeszcze bardziej umocni naszą pozycję" - powiedział prezes Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku najważniejszą premierą dla All in! Games był survival-horror "Chernobylite", stworzony przez studio Farm 51. Wycieczka do Czarnobylskiej zony spotkała się z uznaniem krytyków i graczy, a tytuł otrzymał liczne nagrody, w tym nagrodę społeczności serwisu IndieDB.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

