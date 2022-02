Ciech, Ciech Soda Polska (spółka zależna), Budimex, EEW Energy from Waste, EEW Energy from Waste Polska, FBSerwis oraz miasto Inowrocław podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie przygotowania warunków do podjęcia decyzji o inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis instalacji do termicznego przekształcania odpadów na terenie należącym do Ciech Soda Polska w Inowrocławiu, podał Ciech.

"Celem listu intencyjnego jest współpraca stron w pracach nad oceną opłacalności i wykonalności, przygotowaniem warunków do podjęcia decyzji o potencjalnej inwestycji i budowie instalacji. Strony będą prowadziły w dobrej wierze i atmosferze wzajemnej lojalności działania, rozmowy, spotkania, badania oraz analizy celem wyjaśnienia wszelkich kwestii technicznych, finansowych, prawnych oraz biznesowych związanych z realizacją potencjalnej inwestycji oraz funkcjonowaniem Instalacji" - czytamy w komunikacie. Podstawowym celem potencjalnej inwestycji z punktu widzenia Grupy Ciech będzie zaopatrywanie zakładu produkcyjnego Ciech Soda Polska w Inowrocławiu w energię cieplną (parę technologiczną), podkreślono. Ciech zakłada, że nawiązanie niniejszej współpracy i odbiór energii cieplnej pochodzącej z instalacji będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ciech poprzez obniżenie ceny energii cieplnej, stanowiącej kluczowy składnik przy produkcji sody i soli oraz docelowe obniżenie emisji CO2 przez zakład w Inowrocławiu o około 300 tys. ton rocznie. Przewidywane uruchomienie instalacji powinno nastąpić w 2026 roku, pod warunkiem uzyskania przez SPV niezbędnych decyzji i pozwoleń najpóźniej w 2024 roku, wynika z materiału. Strony zakładają docelowo odbiór przez Ciech Soda Polska energii cieplnej w ilości około 850 GWh rocznie. Pierwsze dostawy pary technologicznej powinny rozpocząć się na początku 2027 roku. Instalacja będzie zasilana strumieniem odpadów innych niż niebezpieczne oraz innych niż obojętne, dostarczanych przez spółkę z grupy FBSerwis, podano również. Równocześnie Ciech, Ciech Soda Polska, Budimex, EEW, EEW Polska oraz FBSerwis zamierzają zakończyć współpracę prowadzoną na podstawie listu intencyjnego zawartego 26 marca 2021 roku, w sprawie kontynuacji współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów, która miała zaopatrywać w parę technologiczną zakład produkcyjny Ciech Soda Polska w Janikowie. Ciech oraz Ciech Soda Polska prowadzą analizy dotyczące innych rozwiązań zmierzających do obniżenia ceny ciepła i ograniczenia emisji CO2 w zakładzie w Janikowie, podsumowano. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r. (ISBnews)