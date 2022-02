Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 40,82 mln USD wobec 28,39 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 947,99 mln USD w IV kw. 2021 r. wobec 865,81 mln USD rok wcześniej.

"W czwartym kwartale 2021 r. Asbis kontynuował swój doskonały czas, pokazując po raz kolejny swoją zdolność do generowania świetnych wyników, pomimo zawirowań w regionach, niedoborów produktów i wzrostu cen wielu surowców i wyrobów gotowych, a także znacznych wzrostów kosztów ładunku i transportu. W czwartym kwartale 2021 r. Asbis znacząco poprawił zarówno przychody, jak i zyski, osiągając najlepsze wyniki w tym kwartale w swojej historii. W IV kwartale 2021 r. przychody wyniosły 948,0 mln USD (wzrost o 9,5% w porównaniu do IV kwartału 2021 r.). W IV kwartale 2021 r. grupa znacząco poprawiła marżę zysku brutto do rekordowego poziomu 7,53% z 6,33% w IV kwartale 2020 r. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 43,8% i wyniósł 40,8 mln USD w porównaniu z 28,4 mln USD w IV kwartale 2020 r. Zysk netto po opodatkowaniu odnotował 34% wzrost i wyniósł 28,7 mln USD wobec 21,4 mln USD rok wcześniej" - czytamy w raporcie.

W całym 2021 r. spółka miała 77,02 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,52 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 077,98 mln USD w porównaniu z 2 366,44 mln USD rok wcześniej.

"W 2021 r. Asbis osiągnął przychody w wysokości 3 078 mln USD (30,1% wyższe niż w 2020 r.) i wypracował zysk netto w wysokości 77,1 mln USD, co stanowi oszałamiający wzrost o 111,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W 2021 roku Asbis odnotował również poprawę przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w ujęciu rok do roku" - czytamy dalej.

W IV kwartale 2021 r. i 12 miesiącach 2021 r. wiele linii produktowych zanotowało znaczący wzrost. Głównymi driverami były smartfony, procesory i laptopy. Jeśli chodzi o marki własne, w IV kwartale 2021 roku spółka poszerzyła portfolio o dwie nowe marki własne: AENO - markę inteligentnego sprzętu AGD oraz LORGAR - markę akcesoriów dla graczy.

"Wszystkie nasze marki własne sprzedawały się dobrze. W rezultacie nasze marki własne znacząco przyczyniły się poprawy zarówno naszych przychodów, jak i rentowności. Celem spółki jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży marek własnych. Jeśli chodzi o regiony, w których jesteśmy obecni, tradycyjnie największy udział w przychodach grupy miał region byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem wyniósł w IV kwartale 2021 r. 64,01% wobec 56,72% w IV kwartale 2020 r. Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, jakie grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności" - wskazano w raporcie.

Krajami o największym wzroście sprzedaży w IV kwartale 2021 r. były: Białoruś - wzrost o 40%, Ukraina - wzrost o 30%, Rosja - wzrost o 22%, Kazachstan - wzrost o 18%, wymieniono także.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

