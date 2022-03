Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 632,25 mln zł wobec 297,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,59 mln zł w 2021 r. wobec 190,7 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za 2021 rok. W minionym roku grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 51% do poziomu 1,82 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 46% do około 3,4 mld zł. Skonsolidowane przychody z tytułu umów najmu (tj. podstawowej działalności grupy) wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o prawie 15%. Grupa wypracowała 632,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 112% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie niemalże potroiła wynik netto do 480,5 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Portfel wszystkich zawartych umów najmu na koniec zeszłego roku wygeneruje, w następnych okresach, przychód z czynszów na poziomie ok. 36 mln euro w skali rocznej, co stanowić będzie ponad 40% przyrost względem minionego roku. Dynamika popytu w sektorze przemysłowym i logistycznym pozostaje bardzo dobra. Przyczyniają się do tego długoterminowe trendy rozwoju handlu elektronicznego i cyfrowej ekonomii, skracanie łańcuchów dostaw oraz coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój. W najbliższych latach w jeszcze większym stopniu będziemy koncentrować się na projektach z zakresu logistyki miejskiej mających wysoki potencjał wzrostu na rynkach, odpowiadając na potrzeby wynikające z ewolucji handlu detalicznego (e-commerce). Nasza ugruntowana pozycja w Europie oraz wieloletnie doświadczenie zespołu, wraz z ciągle rozbudowanym portfolio projektów, zapewnia nam silne podstawy do dalszego, bardzo dynamicznego wzrostu skali działania w następnych latach, aczkolwiek nie wiemy, jak przełoży się na sytuację ekonomiczną inwazja rosyjska na Ukrainie" - powiedział prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. grupa prowadziła realizację projektów o łącznej powierzchni ponad 310 tys. m2.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 17,98 mln zł wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,59 mln zł w 2021 r.

