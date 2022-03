Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 417,03 mln zł wobec 208,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 679,19 mln zł w 2021 r. wobec 1 167,35 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku wygenerowaliśmy rekordowe wyniki finansowe i operacyjne. Sprzedaliśmy najwięcej mieszkań, wydaliśmy najwięcej lokali klientom, wygenerowaliśmy najwyższe przychody i zysk netto w 30-letniej historii firmy. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii opartej na rozwoju organicznym. Atal to nie tylko jedna z wiodących firm deweloperskich w kraju, jesteśmy jedynym deweloperem notowanym na GPW, który działa w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce. Posiadamy własnego generalnego wykonawcę, sprzedaż prowadzimy przez naszą własną sieć placówek, co pozwala nam na pełną kontrolę wszystkich procesów w grupie kapitałowej" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Atal w ub.r. wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 1 679,2 mln zł. Oznacza to wzrost o ok. 44% r/r. W 2021 roku wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 331,2 mln zł, gdy przed rokiem było to 167,4 mln zł, czyli o prawie 98% więcej r/r. Marża brutto ze sprzedaży w 2021 roku wyniosła 27,0%, a marża netto zaś 19,7%, podano także.

W samym IV kw. grupa wypracowała przychody na poziomie 648,7 mln zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 141,5 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży od października do grudnia tego roku wyniosła 29,6%, zaś a marża netto 21,8%.

Spółka w 2021 roku przekazała 3 700 lokali - co stanowi najlepszy wynik w historii grupy, wzrost rok do roku wyniósł ponad 23%, przypomniano.

"W 2021 roku Atal pozyskał 11 nowych gruntów inwestycyjnych w Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Warszawie. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 193,6 mln zł, w przeliczeniu na 1 m2 PUM to 851 zł, co jest potwierdzeniem realizacji racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Zakupione tereny pozwolą na realizację 227 tys. m2 PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe 3-4 lata" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 332,88 mln zł wobec 145,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2021 roku przekazał klientom ponad 3 700 lokali, zakontraktował 4 258 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

(ISBnews)