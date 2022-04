Reklama

"Przedmiotowa uchwała, która ma zostać podjęta jako uchwała specjalna, upoważnia spółkę do nabycia nie więcej niż 112 473 573 akcji zwykłych, stanowiących ok. 10% akcji zwykłych pozostających w obrocie (z wyłączeniem skupionych i nieumorzonych akcji własnych) w najpóźniejszym możliwym terminie, oraz określa maksymalną i minimalną cena nabycia akcji. Upoważnienie to wygasa po upływie 15 miesięcy od podjęcia uchwały lub z chwilą zakończenia ZWZ spółki, które odbędzie się w 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej" - czytamy w objaśnieniach.

Kolejna uchwała upoważnia spółkę do scalenia wszystkich akcji zwykłych w proporcji 10 do 1. W związku z powyższym za każde dziesięć posiadanych akcji zwykłych akcjonariusz otrzyma jedną nową akcję zwykłą. Aktualna liczba wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji zwykłych niemających wartości nominalnej (w tym skupionych i nieumorzonych akcji własnych) wynosi 1 140 660 729; w wyniku przeprowadzenia scalenia liczba ta wynosić będzie 114 066 072 akcji zwykłych.

"Rada dyrektorów zdecydowała się zawnioskować o przeprowadzenie scalenia, ponieważ jej zdaniem mniejsza liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie będzie łatwiejsza do obsługi, co z kolei leży w interesie akcjonariuszy i będzie sprzyjać rozwojowi spółki. Ponadto rada dyrektorów uważa, że scalenie:

• spowoduje proporcjonalny wzrost ceny akcji spółki, co zwiększy ich płynność oraz wolumen obrotu;

• będzie stanowić podstawę do zniwelowania istniejącej różnicy pomiędzy ceną oferowaną a faktyczną ceną sprzedaży akcji spółki;

• przyczyni się do dalszej poprawy postrzegania spółki i perspektyw jej rozwoju, a także do zwiększenia zainteresowania jej akcjami ze strony szerszej grupy potencjalnych inwestorów" - czytamy także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

