"Wnioskując taki podział zysku, zarząd brał pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową spółki. Zarząd rekomenduje przeznaczenie około 30% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021 na dywidendę. Jednocześnie zarząd wyjaśnia, że zgodnie z przyjętą w dniu 20 czerwca 2017 r. 'Polityką dywidendową' [...] kwota dywidendy powinna mieścić się z przedziale od 5% do 15% zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże biorąc pod uwagę wysokość zysku netto osiągniętego przez spółkę, możliwość zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych z różnych źródeł, w tym wynikające z realizacji strategii całej grupy kapitałowej, a także wskaźniki płynności spółki, zakończenie skupu akcji własnych od Konsorcjum Stali S.A., zarząd uznaje za zasadne jednorazowe odstąpienie od polityki dywidendowej" - czytamy w komunikacie.

Swoją rekomendację zarząd uzasadnia bardzo dobrymi wynikami finansowymi spółki, w tym między innymi wzrostem wyniku finansowego spółki netto w wysokości o 128,3 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, wysokim wzrostem płynności z poziomu 1,33 w roku obrotowym 2020 aż do poziomu 1,66 w roku obrotowym 2021. Ponadto zarząd ma również na uwadze aktualne perspektywy dla branży działających na rynku dystrybutorów stali, które pozwalają zakładać dalszy rozwój spółki. Po dokonaniu stosownych analiz sytuacji finansowej, a także rynkowej spółki, w opinii zarządu, zastosowanie się do powyższej rekomendacji nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na bieżącą działalność spółki, w tym również nie ograniczy jej możliwości inwestycyjnych i rozwojowych, podano także.

Bowim odnotował 150,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 143 mln zł wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)