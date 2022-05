Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 176,08 mln zł wobec 43,18 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 205,73 mln zł wobec 72,23 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 110,76 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 782,81 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży papieru w I kw. br. wyniosły 819,56 mln zł (wobec 547,34 mln zł rok wcześniej), natomiast ze sprzedaży celulozy - 291,2 mln zł (wobec odpowiednio: 235,47 mln zł).

Wolumen sprzedaży papieru w I kw. br. wyniósł 166 tys. ton w porównaniu do 161 tys. ton rok wcześniej. Zmiana ta stanowi wzrost o 5 tys. ton i odpowiednio +3,1%. Wolumen sprzedaży celulozy w I kw. br. wyniósł 100 tys. w porównaniu do 108 tys. ton rok wcześniej. Zmiana ta stanowi spadek o 8 tys. ton i odpowiednio -7,4%.

"Wyższe przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku wynikają z wyższego wolumenu sprzedaży celulozy, a także wyższych cen sprzedaży papieru i celulozy denominowanych w PLN. Przychody ze sprzedaży papieru w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosły 689 247 tys. zł (wolumen sprzedaży 168 tys. ton) natomiast ze sprzedaży celulozy 264 .299 tys. zł (wolumen sprzedaży 93 tys. ton)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Połączenie celulozy i papieru, które historycznie równoważyły się nawzajem poprzez cykle gospodarcze, teraz jeszcze wyraźniej oddziałują na siebie nawzajem i wzmacniają wyniki grupy" - napisał prezes Michał Jarczyński w komentarzu dołączonym do raportu.

W segmencie papieru wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 99%.

"Nasze papiernie aktywnie pracują nad miksem produktów i cen, aby zoptymalizować produkcję. Udało nam się z sukcesem zrównoważyć rosnące koszty surowców, energii i logistyki z wprowadzonymi podwyżkami cen papieru. Nie doświadczyliśmy jeszcze żadnych poważnych zakłóceń w naszym łańcuchu logistycznym w tym okresie, ale zaktualizowaliśmy nasze plany awaryjne, aby zwiększyć naszą gotowość operacyjną na potencjalne trudności w łańcuchu dostaw" - dodał prezes.

Ocenił, że rynek celulozy nadal jest silny, a cena NBSK powróciła do historycznego maksimum w marcu. Ograniczone możliwości transportu z innych regionów i szybko rosnący popyta na opakowania z surowców odnawialnych przyczyniły się do popytu na celulozę. Segment ten jest w grupie reprezentowany przez Rottneros.

"W segmencie opakowań wzrost wolumenu ustabilizował się w pierwszym kwartale zgodnie z naszą ambicją maksymalizacji produkcji w naszych fabrykach pod względem wartości na tonę. Jednocześnie przyspieszyliśmy nasz plan inwestycji w nowe moce produkcyjne w rozwijającym się segmencie zrównoważonych opakowań" - napisał też Jarczyński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 2,2 mln zł wobec 7,08 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

