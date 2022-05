Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,56 mln USD wobec 0,49 mln USD straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,1 mln USD wobec 2,6 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,36 mln USD w I kw. 2022 r. wobec 7,58 mln USD rok wcześniej.

"W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2022 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,8 mln USD, tj. 76%, do poziomu 13,4 mln USD (w analogicznym okresie 2021 r. - 7,6 mln USD), do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost średniej uzyskiwanej przez grupę ceny sprzedaży węglowodorów o 144,41 USD/boe, tj. 359%, do poziomu 184,57 USD/boe (w analogicznym okresie 2021 r. - 40,16 USD/boe)" - czytamy w raporcie.

Średnia uzyskiwana cena sprzedaży ropy naftowej wyniosła 90,13 USD/bbl, a średnia uzyskiwana cena sprzedaży gazu ziemnego wyniosła 33,94 USD/Mcf (203,64 USD/boe)

Łączne nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 1,5 mln USD, wobec 3,5 mln USD rok wcześniej, z czego 1,3 mln USD w Rumunii i 0,2 mln USD w Tunezji. Na 31 marca 2022 r. saldo środków pieniężnych grupy wynosiło 6,2 mln USD, podano również.

"W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2022 r. średnie dzienne wydobycie w grupie zmalało o 982 boe/d, tj. 47%, do poziomu 1 115 boe/d (w analogicznym okresie 2021 r. - 2 097 boe/d). Średnie dzienne wydobycie w Rumunii zmalało o 885 boe/d, tj. 59%, do poziomu 610 boe/d (w analogicznym okresie 2021 r. - 1 495 boe/d). Wydobycie w tym kraju ulega postępującemu zmniejszeniu w wyniku naturalnego sczerpywania się złoża, a także zawodnienia niektórych otworów eksploatacyjnych na skutek dopływu wody do formacji gazonośnych. [...] Średnie dzienne wydobycie w Tunezji zmalało o 97 boe/d, tj. 16%, do poziomu 505 boe/d (w analogicznym okresie 2021 r. - 602 boe/d). Teren wiertni Sabria W-1 został przygotowany do przeprowadzenia prac interwencyjnych, polegających na montażu pierwszej pompy wgłębnej na potrzeby realizacji programu mechanicznej eksploatacji złoża Sabria" - czytamy dalej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 39,98 mln USD w 2021 r.

(ISBnews)